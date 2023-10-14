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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ВКС России нанесли высокоточные удары по объектам террористов в Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли высокоточные авиаудары по объектам террористов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить в субботу.

"В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков", - заявил он.

По его словам, целью ударов было пресечение террористических атак "с применением беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня".

Контр-адмирал также сообщил, что в результате обстрелов боевиков два сирийских военных получили ранения.

Кроме того, российские военные зафиксировали в небе Сирии восемь нарушений со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, сообщил замруководителя ЦПВС.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил он.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения: парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил Кулить.

Вадим Кулить Сирия Россия
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