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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Военные Израиля заявили об обстрелах с сирийской территории

Военные Израиля заявили об обстрелах с сирийской территории
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с сирийской территории в субботу запустили ракеты по северу Израиля, сообщает The Times of Israel.

Израильские военные также сообщили, что в ответ на действия Сирии открыли артиллерийский огонь по району, откуда были выпущены ракеты.

7 октября базирующаяся в секторе Газа палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Израильские власти заявили, что страна находится в состоянии войны.

Эти события спровоцировали и рост напряженности на границе Израиля с Сирией и Ливаном.

Израиль ЦАХАЛ Сирия
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