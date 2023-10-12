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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

МИД РФ предупредил о последствиях ударов Израиля по сирийским аэропортам

МИД РФ предупредил о последствиях ударов Израиля по сирийским аэропортам
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - МИД России назвал удары ВВС Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо грубым нарушением суверенитета Сирии, предупредив, что подобные действия могут привести к вооруженной эскалации в регионе.

Как сообщалось, ранее в четверг Израиль нанес авиаудары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, которые были вынуждены приостановить свою работу.

"Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить", - подчеркивается в сообщении.

Израиль МИД РФ Сирия
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