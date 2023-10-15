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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Глава Евросовета пригласил лидеров ЕС на совещание в связи с событиями в Израиле

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель направил главам государств и правительств стран ЕС письмо-приглашение к участию в видеоконференции 17 октября для обсуждения позиции по вооруженному конфликту между Израилем и ХАМАС.

В письме, опубликованном в Брюсселе вечером в субботу, указано, что атаки ХАМАС привели к гибели более тысячи израильских мирных жителей. Также в тексте подчеркивается, что заложники должны быть освобождены немедленно и без каких-либо предварительных условий.

"Террору нет оправдания. Мы полностью солидарны с народом Израиля и жертвами террористических атак", - говорится в письме.

По словам Мишеля, "Израиль имеет право защищать себя в полном соответствии с международным правом, в частности международным гуманитарным правом".

Вместе с тем он указал на то, что "разворачивающиеся трагические сцены в секторе Газа в результате блокады и отсутствия предметов первой необходимости в сочетании с разрушениями, вызванными масштабными обстрелами, вызывают тревогу в международном сообществе".

"В свете этого я хотел бы созвать внеочередное заседание Европейского совета, которое состоится посредством видеоконференции во вторник, 17 октября, в 17:30 (18:30 мск)", - объявил глава Евросовета.

По его мнению, чрезвычайно важно, чтобы Европейский совет в соответствии с договорами ЕС и европейскими ценностями "определил общую позицию и установил четкий единый курс действий, который отражает сложность складывающейся ситуации".

Мишель отметил, что этот конфликт имеет множество последствий, в том числе для Евросоюза.

Во-первых, написал он, "союз всегда был и всегда должен быть стойким сторонником мира и уважения международного права" и должен работать "над предоставлением гуманитарной помощи и предотвращением региональной эскалации конфликта и любых нарушений гуманитарного права".

Во-вторых, "ключевое значение имеет тесное взаимодействие с региональными игроками, поскольку они больше всего затронуты конфликтом и могут сыграть эффективную роль". Председатель Евросовета подчеркнул при этом, что ЕС никогда не должен упускать из вида важность поиска прочного и устойчивого мира, основанного на сосуществовании Израиля и Палестины, посредством активизации усилий в рамках ближневосточного мирного процесса.

"В-третьих, конфликт может иметь серьезные последствия для безопасности наших обществ. Если мы не проявим бдительность, это может привести к обострению напряженности между сообществами и подпитке экстремизма", - предупредил Мишель.

Наконец, отметил глава Евросовета, "существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны, на территории которых уже имеется значительное количество беженцев".

"Если не принять предусмотрительных мер, существует риск новых миграционных волн в Европу. Крайне важно, чтобы все эти проблемы мы решали вместе. Наше единство - это наша сила", - подытожил Мишель.

Хроника 07 – 15 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Евросоюз ХАМАС Шарль Мишель
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