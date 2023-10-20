Конгресс не сможет заняться запросом Байдена о допфинансировании до избрания спикера Палаты представителей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Конгресс США не сможет принять законопроект в отношении запроса президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании на помощь Украине и Израилю, пока в Палате представителей не изберут нового спикера, сообщают СМИ.

CNN отмечает, что ситуация с запросом Белого дома останется неопределенной, пока республиканцы в Палате представителей не определятся с лидером: без спикера палата не может заниматься согласованием бюджета и принимать законы. Кроме того, уточняет телеканал, сложность для администрации представляет и возможное недовольство американцев, поскольку все меньше жителей поддерживают дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Со своей стороны лидер сенатского большинства Чак Шумер приветствовал обращение Байдена к Конгрессу и заявил, что Сенат быстро примет решение по законопроекту о дополнительном финансировании.

"Законодательство - слишком важный вопрос, чтобы ждать, пока Палата представителей обуздает хаос. Демократы Сената оперативно рассмотрят этот запрос. Мы надеемся, что наши республиканские коллеги присоединятся к нам для одобрения столь необходимого финансирования", - приводит телеканал слова Шумера.

Директор административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг не уточнила, есть ли у администрации план, как реагировать на ситуацию в Палате представителей.

"Этот вопрос должна решить Палата", - заявила Янг CNN.

"Наша работа - разъяснить Конгрессу, каковы потребности, и что произойдет, если эти крайне нужные финансы не дадут", - добавила она.

Кандидат на пост спикера Палаты представителей республиканец Джим Джордан, который ранее в пятницу вновь не набрал необходимого количества голосов для занятия этой должности, заявил: избрать спикера необходимо для того, чтобы "обеспечить финансирование ключевых элементов администрации".

Джордан ранее заявлял, что выступает против дополнительной помощи Украине и хотел бы изменений в пограничной политике. Такой же позиции придерживаются и ряд других республиканцев.

Байден ранее в пятницу направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере $61,4 млрд, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.

В общей сложности президент США желал бы получить у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.