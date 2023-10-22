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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

СМИ сообщили, что Израиль повредил взлетные полосы аэропортов Дамаска и Алеппо

СМИ сообщили, что Израиль повредил взлетные полосы аэропортов Дамаска и Алеппо
Аэропорт Дамаска. Архивное фото.
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли очередные удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, передают в воскресенье сирийские СМИ.

В обоих случаях полосы настолько повреждены, что аэропорты пока не могут отравлять и принимать рейсы. В случае с аэропортом Дамаска из-за обстрела один человек погиб, а еще один получил ранения.

СМИ отмечают, что Израиль с момента старта операций против группировки ХАМАС в секторе Газа уже несколько раз наносил авиаудары по взлетно-посадочным полосам сирийских аэропортов.

В свою очередь, министерство транспорта Сирии объявило, что все рейсы, которые отправляли и принимали аэропорты Дамаска и Алеппо, временно переносятся в международный аэропорт Латакии.

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Израиль Сирия Дамаск Алеппо
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