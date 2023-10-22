Глава Пентагона заявил, что США готовы к эскалации ближневосточного конфликта

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Армия США готова действовать, если у конфликта между Израилем и ХАМАС появятся новые участники, заявил в воскресенье глава Пентагона Ллойд Остин.

"Если какая-то страна или группировка стремится расширить этот конфликт (...), то мой совет: не стоит пытаться делать это", - сказал он в эфире ABC News.

Как отметил Остин, "у нас есть право защищаться, и мы без колебаний будем делать это в случае необходимости".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступила к проведению военной операции против ХАМАС.