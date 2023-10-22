В Газу доставили вторую партию гуманитарной помощи

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Колонна из 17 грузовиков с гуманитарной помощью прибыла в воскресенье из Египта в сектор Газа, сообщает Al Jazeera.

Помощь доставили через погранпереход "Рафах".

Днем ранее в Газу тем же маршрутом доставили 20 грузовиков с медикаментами, питьевой водой и едой.

Это - первые подобные гуманитарные конвои с тех пор, как 7 октября Израиль начал боевые действия против базирующейся в секторе Газа группировки ХАМАС. Операция стала ответом на проведенную боевиками атаку на юг Израиля. Военные, в частности, объявили о блокаде Газы и лишь на этих выходных начали пропускать туда гуманитарную помощь через "Рафах".

При этом, по оценкам ООН, чтобы эффективно помочь палестинцам из Газы, требуется пропускать около 100 грузовиков с помощью в сутки.