Грузия отказалась участвовать во встрече в формате "3+3" в Тегеране

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Грузия не станет принимать участие во встрече 23 октября в рамках регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, РФ, Турция), которая пройдет в Тегеране, заявили журналистам в грузинском министерстве иностранных дел.

В МИД напомнили, что во встречах в данном формате Грузия никогда не принимала участие.

Ранее в Тбилиси заявляли, что грузинская сторона не будет участвовать во встречах в формате "3+3". Данную позицию власти Грузии объясняют тем, что не могут участвовать в каких-либо форматах, где принимает участие Россия до тех пор, пока РФ не выведет войска из Абхазии и Южной Осетии.