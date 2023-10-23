Рубль немного снижается относительно доллара и стабилен к юаню

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного снижается после резкого укрепления в пятницу.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,5275 руб./$1 (+20,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 37,78 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 13,007 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте новой недели немного снижается в рамках коррекции после заметного укрепления по итогам пятницы. На снижение нацвалюты влияет дешевеющая нефть и негатив на мировых рынках капитала. При этом инвесторы находятся в ожидании яркого события недели - в пятницу, 27 октября, состоится заседание Банка России, на котором вероятно продолжение повышения ключевой ставки.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам недели. Давление на рынок оказали "ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности, способствовавшее подъему цен на нефть.

Негативным фактором для рынка акций на прошлой неделе также стал рост процентных ставок казначейских облигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в пятницу на 6 базисных пунктов (б.п.), однако по итогам недели она выросла почти на 30 б.п., отмечает Market Watch. Доходность этих бумаг служит ориентиром для ставок по кредитам, и повышение стоимости заимствования является фактором, сдерживающим экономический рост.

Пауэлл, выступивший 19 октября в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена.

"Мы внимательно относимся к последним данным, показывающим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу в США, - сказал Пауэлл в своем выступлении. - Дополнительные свидетельства стабильного роста выше тренда или того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает, могут поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией и послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Пауэлл отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском того, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Лоретта Местер заявила в пятницу, что склоняется к необходимости еще одного повышения ставки Федрезервом в этом году - до 5,5-5,75%.

Она отметила, однако, что вне зависимости от того, будет ли ставка поднята еще раз, ФРС "приближается к завершению" цикла ужесточения политики.

Теперь руководители американского ЦБ прекращают комментировать денежно-кредитную политику до следующего заседания ФРС (31 октября - 1 ноября).

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $91,31 за баррель, что на 0,91% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,12 за баррель, что на 1,08% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,6%, китайский CSI300 также снижается на 0,6%, южнокорейский Kospi - 0,55%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,91%. Биржи Гонконга закрыты по случаю Праздника двойной девятки. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,16%.