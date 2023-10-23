Volkswagen Group ухудшила прогноз операционной прибыли на 2023 год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Volkswagen Group (VW) ухудшила прогноз операционной прибыли на 2023 год, отметив потери, связанные с переоценкой инструментов хеджирования рисков на сырьевых рынках.

Как говорится в пресс-релизе VW, операционная прибыль без учета разовых факторов в этом году, вероятно, будет на уровне предыдущего – порядка 22,5 млрд евро. Ранее в компании прогнозировали, что операционная рентабельность в 2023 году составит 7,5-8,5%, в связи с чем, по оценкам экспертов, операционная прибыль VW достигла бы 23,6-26,7 млрд евро, отмечает Market Watch.

VW по-прежнему рассчитывает, что выручка компании в этом году увеличится на 10-15%, а поставки автомобилей достигнут 9-9,5 млн единиц.

Согласно предварительным данным, в третьем квартале выручка VW увеличилась на 12% до 78,8 млрд евро, операционная прибыль составила 4,9 млрд евро, операционная рентабельность – 6,2%.

Окончательная отчетность VW за третий квартал будет опубликована 26 октября.

Акции VW теряют в цене 2,1% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 23%.