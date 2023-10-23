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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Пресс-секретарь ЦАХАЛа потребовал безусловной капитуляции ХАМАС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Израиль закончит войну с ХАМАС, если члены группировки выйдут из убежищ, где они прикрываются израильскими заложниками, вернут всех 222 заложников и сдадутся без предварительных условий, заявил австралийскому телеканалу АВС пресс-секретарь Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Конрикус.

В противном случае, по его словам, ЦАХАЛ, вероятно начнет наземную операцию против ХАМАС в Газе, чтобы "уничтожить военный потенциал ХАМАС".

"Было бы здорово, чтобы эти меры нанесли меньший ущерб самой территории", - подчеркнул он.

Ранее другие представители ЦАХАЛа сообщали, что продолжается подготовка к наземной операции против ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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