ЦАХАЛ сообщил о 320 ударах по целям в секторе Газа

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по примерно 320 целям группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Военные также сообщили, что готовятся к наземной операции, и удары наносятся по районам, откуда для войск может исходить потенциальная опасность.

В течение ночи ВВС Израиля наносили удары по туннелям, где укрывались боевики, по наблюдательным постам, по позициям минометов и управляемых противотанковых ракет. Пехотные, танковые, артиллерийские соединения ЦАХАЛа обстреляли объекты ХАМАС в анклаве.

"Аль-Арабийя" со ссылкой на ХАМАС сообщает, что за последние 24 часа в секторе Газа от израильских ударов погибли не менее 400 палестинцев и что, по мнению журналистов, работающих в секторе, прошедшая ночь стала наиболее кровопролитной в анклаве с начала боевых действий. По данным телеканала, удары пришлись на лагерь беженцев Джабалия и город Бейт-Лахия на севере сектора, на район города Газа Римал, лагерь беженцев Аль-Шати, Хан-Юнис и Рафах.