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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рабочий прототип человекоподобного робота, заподозренные в остеклении окон викинги и связь противоязвенных препаратов с деменцией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Dianne Manson/Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Противоязвенные препараты из группы ингибиторов протонной помпы (ИПП) связаны с повышенным риском деменции – теперь в этом нет никаких сомнений. Это показало исследование, охватившее почти два миллиона жителей Дании за 19 лет. ИПП не предназначены для длительного применения, и тем не менее многие люди принимают их годами. Самый высокий риск развития деменции наблюдается у пациентов с ранним развитием деменции и длительным суммарным приемом препаратов ИПП.

- Дети, растущие в районах с низким социально-экономическим уровнем, имеют низкие когнитивные показатели, а их психическое и физическое здоровье хуже. К такому выводу пришли американские ученые в исследовании, в котором изучалось влияние на развитие ребенка различных социальных детерминант здоровья – условий, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют. Мысль о том, что социальные условия влияют на развитие ребенка, хотя и кажется тривиальной, но ранее не получала хорошего научного подтверждения. Для этого специалисты разработали многомерную оценочную модель, учитывающую 84 переменные.

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- Скандинавы эпохи викингов стеклили окна. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие многочисленные осколки стекла из шести поселений, включая Бирку и Хедебю. Артефакты, вероятно, датируются IX–XI веками нашей эры. Ранее осколки стекол из поселений этого времени считались более поздними. Ученые склоняются к тому, что скандинавская элита могла использовать этот материал в архитектурных целях при строительстве собственных резиденций или храмовых сооружений. При этом высокая стоимость стеклянных окон могла подчеркивать привилегированное положение их владельца, оно даже могло наделяться магическими свойствами.

- Наличие старших братьев и сестер, детские инфекции, а также удаление миндалин в детстве повышают риск развития болезни Бехтерева до 30 процентов. При болезни Бехтерева позвоночник сначала болит, а затем теряет подвижность. Хотя у этой болезни есть генетические факторы риска, теперь, как выяснилось, немаловажную роль в ее развитии играют факторы внешней среды. К такому выводу пришли ученые из шведского Каролинского института.

- В марте 2023 год компания Figure анонсировала разработку прототипа человекоподобного робота под названием Figure 01. И вот на Youtube-канале компании появились видеоролики с полноценным рабочим прототипом робота, который демонстрирует уверенную походку.

- Противовирусный препарат энситрелвир сократил время потери вкуса и обоняния при ковиде. Об этом на конференции эпидемиологов заявили японские ученые. Кроме того, лекарство сократило общую длительность симптомов заболевания на один день.

- Как сделать, чтобы человек пил меньше спиртного? Дать ему безалкогольных коктейлей и пиваутверждают японские ученые. Они провели небольшое пилотное исследование только у японцев и только не страдающих алкоголизмом. Тем не менее оно показало, что есть концептуальная осмысленность стратегии по предоставлению безалкогольных напитков людям, чрезмерно употребляющим спиртное, и оправданность проведения более точных исследований в этом направлении.

- Ученые из Балтийского федерального университета нашли добровольцев, которые оказались готовы потерпеть неприятные ощущения ради науки – потому что решились на татуировку. Авторы рассказывают, как совместили нательное искусство и научные исследования.

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