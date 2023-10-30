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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Командующий южного военного округа ЦАХАЛ прибыл в Газу для оценки обстановки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Командующий южного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман прибыл в понедельник в сектор Газа с целью оценить ситуацию на месте событий, сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛ заявили, что в анклав направлены дополнительные войска в то время, как командование расширяет масштабы сухопутной операции в Газe.

Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил о готовности ВВС отразить любую угрозу с северного направления.

"ВВС готовы к любым угрозам с севера, у нас нет интереса в войне в Ливане, но всякий, кто втянет нас в нее, заплатит", - подчеркнул министр.

Телеканал "Аль-Джазира" ранее сообщил, что танки ЦАХАЛ замечены на окраинах города Газа, перекрыт доступ к главной автотрассе, ведущей с севера на юг сектора. Поступали сообщения о перестрелках и авиаударах в городе Газа.

Также в понедельник продолжался обмен ударами между ЦАХАЛ и ливанским шиитским движением "Хезболла" на границе Израиля и Ливана.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Израиль ЦАХАЛ сектор Газа
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