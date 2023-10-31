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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Во Франции за две недели получили 100 сообщений об угрозе терактов в аэропортах

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министр-делегат Франции по вопросам транспорта Клеман Бон во вторник сообщил, что с середины октября получено 100 сообщений об угрозе взрыва в аэропортах.

"С 18 октября получено 100 сообщений об угрозе взрывов в аэропортах", - сказал он в эфире телеканала LCI.

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Он отметил, что в последние дни таких случаев стало меньше, поскольку правоохранительные органы "стали реагировать более решительно".

"Мы подадим иск по каждому случаю (ложных сообщений о риске терактов - ИФ), мы не позволим этому остаться незамеченным", - добавил Бон.

За последние недели во Франции несколько раз эвакуировали многие региональные аэропорты из-за сообщений о бомбе. Ни одно из них не подтвердилось.

Франция
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