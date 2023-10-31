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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В ЕС призвали сдержать "поселенческий терроризм"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рост "поселенческого терроризма" на Западном берегу реки Иордан привел к очень большому числу жертв среди гражданского населения и к изгнанию палестинских общин из своих домов, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Ситуация может выйти из-под контроля и причинить неописуемые страдания местным сообществам. Нужны срочные меры. Израиль обязан защитить гражданское население на Западном берегу реки Иордан от экстремистского насилия со стороны поселенцев, привлечь виновных к ответственности и обеспечить вмешательство ЦАХАЛ", - говорится в заявлении ЕВС, опубликованном вечером во вторник в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, "это юридическое обязательство, которое необходимо выполнять".

Он указал на то, что подобные действия израильских поселенцев "усугубляют и без того трагическую ситуацию в секторе Газа, увеличивая риск опасной эскалации конфликта, которой необходимо избежать любой ценой".

7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров заявил, что операция против ХАМАС вступила в третий этап - сухопутное наступление в Газе.

Биньямин Нетаньяху ЕС ЦАХАЛ ХАМАС
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