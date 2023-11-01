Вьетнам выразил готовность построить сухой порт в Приморье для оптимизации логистики

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Вьетнам готов построить сухой порт на территории Приморского края для упрощения процедуры импорта и экспорта, а также для оптимизации логистических связей между странами. Об этом сообщил генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен в рамках форума "Экспортный потенциал Приморья 2023" в среду.

"На сегодняшний день проблема в том, что Приморью необходимо укреплять внутренние логистические мощности для снижения издержек. Тогда регион станет перевалочным пунктом торговли между двумя (нашими - ИФ) странами", - сказал генконсул.

Он не уточнил, где может быть построен объект и кто будет реализовывать проект.

Российские компании со своей стороны реализуют проекты, направленные на развитие российско-вьетнамской торговли. Группа FESCO (головная компания – ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в мае 2022 года, например, открыла регулярную морскую линию FESCO Vietnam Direct Line (FVDL), соединяющую порты Вьетнама с Владивостокским морским торговым портом (ВМТП, входит в FESCO).

Кроме того, ПАО "Трансконтейнер" (актив группы "Дело") в декабре 2022 года запустило мультимодальный сервис для перевозки грузов из России и стран СНГ во Вьетнам и обратно через терминал "Восточной стивидорной компании" (ВСК, Приморский край, входит в группу Global Ports) и китайский порт Наньша.