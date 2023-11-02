Межпланетная станция "Люси" встретилась с первым астероидом на своем пути к Юпитеру

Иллюстрация приближения станции НАСА "Люси" 1 к астероиду Изображение: NASA

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Межпланетная станция НАСА "Люси" 1 ноября пролетела мимо небольшого астероида Главного пояса Динкинеш – первого из десяти астероидов на ее пути к Юпитеру, сообщает Associated Press. "Люси" на скорости 16 тыс. км/ч подошла к нему на расстояние 435 км.

Главная цель "Люси", запущенной 16 октября 2021 года в США, – изучение в течение 12 лет восьми троянских астероидов Юпитера, расположенных в точках Лагранжа в системе Солнце – Юпитер, а также одного астероида Главного пояса. Астрономы решили дать им имена персонажей Троянской войны, описанных в "Илиаде" Гомера. Миссия "Люси" стоимостью почти $1 млрд стала 13-й по счету в рамках программы Discovery НАСА.

Космический аппарат не будет выходить на орбиту этих небесных тел, ограничившись исследованием с пролетной траектории. Однако этого будет достаточно, что получить необходимые данные и помочь планетологам лучше понять процессы, происходившие в ранней Солнечной системе.

Поначалу Динкинеш не входил в маршрут "Люси", его добавили в план космического тура станции для проверки ее системы слежения. Динкинеш – шириной менее 1 км, в силу размеров его едва видно с Земли. Он вращается вокруг Солнца в главном поясе астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера.

Космический аппарат общей массой 1550 кг оснащен двумя 7,3-метровыми круглыми солнечными батареями, двухметровой антенной. На борту имеются четыре научных прибора – две камеры (мультиспектральная и высокого разрешения) и два спектрометра.

Несмотря на то, что встреча с астероидом Динкинеш должна лишь проверить работоспособность приборов "Люси", ее системы слежения все же могут получить для исследователей полезную информацию. Для измерения основных параметров поверхности этого маленького астероида станция задействует камеру высокого разрешения и тепловизионную инфракрасную камеру. Космической станции понадобится не менее недели, чтобы отправить на Землю все фотографии и данные с этого пролета.

В апреле 2025 года должна будет состояться встреча "Люси" с астероидом Главного пояса Дональдджохансон, в августе 2027 года аппарат пролетит мимо двойного троянца Эврибат, в 15 сентябре того же года – мимо Полимелы, в апреле 2028 года — мимо Левкуса, а в ноябре 2028 года – мимо астероида Орус.