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Мексика предъявила претензии к российской пшенице

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор усилит контроль экспорта зерна в Мексику для исключения претензий по поводу его несоответствия мексиканским фитосанитарным требованиям.

"Представители службы заверили, что усилят контроль за экспортом зерновой продукции в Мексику в целях исключения отгрузок не соответствующей импортным требованиям продукции", - говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров с представителями Национальной службы здравоохранения, безопасности и качества агропродовольственной продукции (SENASICA) Мексики. Поводом для них стало получение нотификаций о несоответствии двух партий российской пшеницы фитосанитарным требованиям Мексики.

Служба сообщила о промежуточных результатах расследований по полученным нотификациям. "Так, в отношении одной из партий завершено повторное исследование контрольных проб, в результате которого сорных примесей не выявлено. В отношении второй партии проверка продолжается. Материалы по итогам работы будут оперативно отправлены компетентному ведомству Мексики", - говорится в сообщении.

"В свою очередь, мексиканская сторона сообщила, что в случае единичных выявлений семян сорных растений партии будут отправляться на промышленную переработку, в том числе на мукомольные предприятия", - отметил Россельхознадзор.

Как сообщалось, экспорт российской пшеницы в Мексику активизировался в этом сезоне. По данным аналитического департамента Российского зернового союза, в июле-сентябре 2023 года в эту страну было отгружено 280 тыс. тонн пшеницы, что в 8,5 раза больше, чем годом ранее. В октябре отгрузки выросли еще на 3%.

Россельхознадзор Мексика
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