РФ и Сенегал подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Сенегал подпишут межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина размещено на официальном портале правовой информации.

"Поручить Минобороны России провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с сенегальской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации и указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в распоряжении.

Проект соглашения предусматривает, в частности, организацию и проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки; участие в военных учениях; заходы военных кораблей, визиты военной авиации; подготовка и обучение военных кадров.