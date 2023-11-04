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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Почти 130 человек стали жертвами землетрясения в Непале

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В результате землетрясения в Непале, по предварительным данным местных властей, погибли 128 человек, сообщил телеканал Sky News.

Власти считают, что по мере спасательных работ и разбора завалов число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 23:47 в пятницу в округе Джаджаркот провинции Карнали.

Местные СМИ показывают множество разрушенных домов. Спасатели работали всю ночь, чтобы вытащить пострадавших из-под завалов, однако оползни в некоторых районах перекрыли дороги и затруднили доступ.

Медицинский персонал и медикаменты доставляют в пострадавшие районы вертолетом.

Непал
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