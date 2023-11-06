СБ ООН рассмотрит в понедельник ухудшение ситуации в секторе Газа

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН проведет в понедельник экстренное заседание, чтобы обсудить последние события и ситуацию в секторе Газа, сообщило представительство Объединенных Арабских Эмиратов при всемирной организации.

"В свете ухудшающейся ситуации в Газе и нападения на больницу Аль-Шифа, неоднократных нападений на лагерь беженцев Джабалия ОАЭ и Китай призвали к проведению закрытых консультаций 6 ноября, в 15:00", - говорится в сообщении постпредства ОАЭ в соцсети Х.

Газета Times of Israel пишет в связи этим, что "разногласия в СБ ООН мешают этому органу делать нечто большее, чем просто проводить заседания для обсуждения войны".

Несколько резолюций, призывающих к "гуманитарным паузам", не получили необходимого количества голосов для принятия, отметило издание.