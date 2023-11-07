Белоруссия снова повысила экспортные цены на сливочное масло для России

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии снова повысило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию. Постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с этим постановлением, с 4 ноября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 520 российских рублей за 1 кг (ранее - 510 рублей), жирностью от 72% до 80% - 470 рублей за 1 кг (460 рублей).

Кроме того, минимальная экспортная цена сгущенного молока (сливок) жирностью более 1,5% повышены до 300 рублей с 295 рублей за 1 кг.

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при поставках в Россию остались прежними.

В предыдущий раз экспортные цены на сливочное масло изменялись с 28 и 25 октября, до этого - с 20 и 12 октября 2023 года. Тогда они были повышены каждый раз на 10 рублей.

В соответствии с ранее принятым решением белорусского правительства, Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).