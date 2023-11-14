Лукашенко заявил о масштабной коррупции при экспорте молочной продукции в Россию

Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии была вскрыта масштабная коррупционная схема при экспорте молочной продукции в Россию, задержаны 26 человек, заявил на совещании с правительством и губернаторами белорусский президент Александр Лукашенко.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий взяты в разработку 8 коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий", - сказал он.

В частности, он заявил о причастности к преступным схемам представителей предприятия "Бабушкина крынка".

"Я просто взял "Бабушкину крынку". Но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать", - предупредил Лукашенко чиновников.

Отличительной особенностью схемы он назвал наличие у белорусских компаний подконтрольных субъектов хозяйствования на территории России, что позволяло продавать продукцию с минимальной наценкой, а затем реализовывать товар конечному потребителю по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу. Путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции (масло, сыры, другой молочной продукции) в свою пользу с возможностью закупки по цене ниже установленного индикатива.

"Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. (...) Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие", - сказал он.

"Я поручил председателю Комитета (КГБ - ИФ) всех переписать, всю собственность, а собственности там немерено. Все должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим. Вся собственность должна быть у государства. Обнаглели до крайности", - заявил Лукашенко.

Председатель КГБ Иван Тертель сообщил, что в результате оперативной деятельности было задержано 26 человек, на данный момент 15 арестованы.