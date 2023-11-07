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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ЕС выделил для афганского населения и беженцев гуманитарную помощь на 61 млн евро

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила во вторник, что в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане Евросоюз выделил 61 млн евро в виде гуманитарной помощи для наиболее нуждающихся слоев населения в стране и для беженцев в Пакистане.

"Всего 60 млн евро выделено для гуманитарных организаций, работающих в Афганистане, и еще 1 млн евро – для организаций в Пакистане. Новое финансирование поможет противостоять продовольственному кризису в Афганистане, где почти половина населения испытывает острую нехватку продовольствия", - говорится в опубликованном в Брюсселе информационном сообщении ЕК.

Очередной пакет помощи ЕС Афганистану, отмечается в коммюнике, также послужит для покрытия других потребностей, таких как жилье, защита, здравоохранение, питание, водоснабжение и санитария, особенно для населения, пострадавшего от серии землетрясений, произошедших на западе страны в октябре.

Часть финансирования, объяснили в Еврокомиссии, пойдет на поддержку афганских беженцев, возвращающихся в Афганистан. При этом приоритетное внимание будет уделяться поддержке принимающих общин.

По данным ЕК, этот новый пакет дополняет почти 94 млн евро гуманитарной помощи ЕС, уже выделенной в этом году Афганистану, включая 4,5 млн евро, одобренные после недавних землетрясений.

В Брюсселе добавили, что "гуманитарная помощь ЕС в Афганистане осуществляется исключительно через гуманитарных партнеров на местах".

ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия Афганистан
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