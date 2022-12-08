Армения начала поиски новых рынков для закупки оружия

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что республика рассматривает возможности приобретения вооружения нового качества и близка к предметным результатам.

"За последний год, можем сказать, что рассматриваем уже новые возможности, которые нам предоставлены. Мы постучались во множество дверей. И это естественный процесс", - сказал он в интервью Общественному телевидению Армении, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Минобороны, "речь идет об оружии и вооружении нового качества".

"Ведется большая работа. Уже видимы определенные результаты, они близки к предметным", - добавил Папикян.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван диверсифицирует свои возможности по приобретению вооружения.

Индийская газета The Economic Times также сообщала, что Индия получила крупный экспортный заказ на поставку вооружения в Армению, ожидается, что в ближайшие месяцы в Ереван будет поставлено оружия почти на $245 млн. Источники сообщили изданию, что заказ предусматривает первый в истории экспорт многоствольных реактивных пусковых установок Pinaka, которые находятся на вооружении индийской армии, а также поставки противотанковых ракет и боеприпасов.