Демократы в США обеспокоены отставанием Байдена от Трампа в предвыборных опросах

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сенаторы от Демократической партии США выражают обеспокоенность в связи с результатами недавних предвыборных опросов, которые прогнозируют, что нынешний президент страны Джо Байден, вероятно, проиграет бывшему главе государства Дональду Трампу в случае их противостояния на выборах 2024 года, пишет издание The Hill.

"Вопросы из-за опросов беспокоят сенаторов", - приводит издание слова сенатора Ричарда Блюменталя.

"Я слышу, что люди много хвалят Байдена за то, что он сделал, и за то, как хорошо он справляется с внешней политикой и борьбой с экстремизмом в стране... Но все же сохраняется беспокойство относительно того, добьется ли он переизбрания", - добавил он.

По мнению другого демократа, Шелдона Уайтхауса, "президенту нужно разработать более убедительное послание для избирателей", в частности по ситуации с коррупцией и борьбе с изменением климата.

Сенатор Дик Дурбин выразил сожаление показателями Байдена в опросах.

"Но я думаю, что у нас еще есть год до выборов", - отметил он, выразив мнение, что избиратели ближе к выборам, скорее всего, пересмотрят свои предпочтения.

Похожую позицию выразил конгрессмен Джон Тестер: "Мне бы хотелось, чтобы результаты были лучше, но у нас еще есть год".

Американский сенатора Шеррод Браун со своей стороны также указал, что "не обращает особого внимания на результаты опросов, когда впереди еще целый год".

Согласно недавнему опросу издания The New York Times и учебного заведения Siena College, если бы выборы проходили сейчас, то Байден бы проиграл Трампу в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании - штатах, которые, как считается, будут иметь ключевое значение на выборах 2024 года.