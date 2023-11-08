Италия направит к берегам сектора Газа госпитальное судно

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Власти Италии распорядились направить к берегам сектора Газа госпитальное судно, сообщает в среду телеканал TGcom24.

По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, на борту судна будет команда в 170 человек.

Судно возьмет курс на Газу позже в среду. Кроме того, в Риме сообщили, что работают над идеей отправки в секторе Газа всего необходимого оборудования для развертывания там полевого госпиталя.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек. Десятки тысяч человек получили ранения.