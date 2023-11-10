Китайский чипмейкер Hua Hong Semiconductor в III кв. сократил чистую прибыль на 87%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Китайский чипмейкер Hua Hong Semiconductor в третьем квартале сократил чистую прибыль на 87% относительно того же периода прошлого года - до $13,9 млн, сообщается в отчетности.

Выручка уменьшилась на 9,7% и составила $568,5 млн.

Компания прогнозирует дальнейшее сокращение выручки до $450-500 млн в октябре-декабре. Это будет самым низким уровнем с третьего квартала 2021 года, отмечает MarketWatch.

Руководство Hua Hong заявило о том, что ситуация на мировом рынке полупроводников остается сложной и восстановления спроса не произошло.

Котировки акций компании в пятницу упали на 15,6% на торгах в Гонконге и на 5,2% в Шанхае.

Hua Hong, которая является вторым по величине китайским чипмейкером, разместила акции на сумму 21,2 млрд юаней (около $3 млрд) в Шанхае в августе этого года. Это стало крупнейшим размещением в материковом Китае в 2023 году. С того момента бумаги компании подешевели более чем на 15%.