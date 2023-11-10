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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Польская оппозиция создала коалицию для формирования правительства

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Представители трех влиятельных оппозиционных сил Польши - "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Новых Левых" подписали коалиционное соглашение, сообщает Польское телевидение.

"С сегодняшнего дня мы готовы взять на себя ответственность за нашу родину. Соглашение - это набор ориентиров для нашего сотрудничества после получения от президента страны возможности формирования правительства", - заявил лидер "Гражданской коалиции" и кандидат на пост премьер-министра Дональд Туск.

На парламентских выборах 15 октября правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми Левыми" (8,6%) она получает большинство в парламенте.

Польша Гражданская коалиция Дональд Туск Право и справедливость
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