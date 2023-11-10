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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Конституционный суд Киргизии отменил право выбора между матчеством и отчеством

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Киргизии отменил свое решение, которое давало граджанам страны право выбора между матчеством и отчеством.

"Конституционный суд Киргизии по представлению председателя суда Эмиля Осконбаева принял решение пересмотреть свою позицию и отменил пункт, который давал киргизстанцам право выбора между матчеством и отчеством", - сообщили в пресс-службе суда.

В Конституционном суде напомнили, что, согласно решению от 30 июня, возможность присвоения матчества предполагалась только в экстраординарных случаях, которые требуют к себе особого подхода и принятия законодательных мер, не согласующихся с установившимися общественными устоями, но разрешающих исключительные жизненные ситуации, нуждающиеся в юридическом разрешении.

"Речь шла о правах лиц, переживших жизненные трагедии и получивших психологическую либо физическую травму или имеющих иной негативный жизненный опыт, связанный с ролью отца в их жизни, подтвержденный судебным актом. Если по этой причине человек не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, при этом такое право предполагалось предоставить только по достижении полной дееспособности, то есть 18 лет", - говорится в решении суда.

Однако эта позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции киргизского народа.

"Развитие ситуации после принятия указанного решения свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности и идет в разрез с общественными устоями, что подрывает авторитет КС и степень доверия общества к конституционному правосудию", - отмечается в решении.

3 октября президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому Конституционный суд теперь может отменить или пересмотреть свои решения при обнаружении новых обстоятельств дела.

Киргизия
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