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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Венгрия потребовала у ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Венгрия обратилась в Европейскую комиссию (ЕК) с требованием принять меры в отношении Болгарии, которая на национальном уровне ввела налог на транзит российского газа по ее территории, что, по мнению Будапешта, нарушает законы ЕС, сообщило Associated Press.

"Налог Болгарии серьезно угрожает энергетической безопасности Венгрии и всего региона", - заявил венгерский министр по делам в ЕС Янош Бока.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что направил письмо в Еврокомиссию с требованием инициировать процедуру о нарушении законодательства ЕС против Болгарии в связи с тем, что она ввела этот налог без консультаций с Венгрией.

Он добавил, что, если Еврокомиссия не инициирует эту процедуру до конца текущего года, Венгрия обратится в Европейский суд.

В середине октября парламент Болгарии ввел сбор в размере 20 левов (примерно 10 евро) за МВт.ч (около $111 на тысячу кубометров) газа за транзит российского газа по своей территории. Ответственными за уплату пошлины являются импортеры и газотранспортные организации. Аналогичный сбор вводится и для СПГ. Закон вступил в силу 13 октября.

В Еврокомиссии, комментируя решение Болгарии, заявили, что эта мера принята на национальном уровне и не относится к санкциям ЕС.

Венгрия Болгария ЕК Еврокомиссия ЕС Евросоюз
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