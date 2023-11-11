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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Военные РФ сообщили об ударе истребителей Израиля по сирийским войскам

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Командование российской группировки войск в Сирии сообщило о нанесении израильскими истребителями ракетного удара по позициям сирийских правительственных войск в провинции Хомс.

"10 ноября с 5:05 до 5:12 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана без захода в воздушное пространство Сирии нанесли авиационный удар по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Хомс", - сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в результате этой атаки никто не пострадал.

Кроме того, по его словам, боевики террористических организаций "Джабхат ан-нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе группировки запрещены в России) трижды обстреляли позиции сирийских правительственных войск в провинциях Идлиб и Латакия.

"В результате обстрела боевиками незаконных вооруженных формирований позиций сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Танжара провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

Представитель ЦПВС также сообщил о ликвидации 7 ноября в провинции Идлиб сирийскими войсками полевого командира группировки "Джабхат ан-нусра" Саида Юсефа Рахмана, причастного к организации обстрелов населенного пункта Кардаха провинции Латакия.

Израиль Сирия
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