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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Сбежавшего из цирка льва несколько часов ловили в итальянском городе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В итальянском городе Ладисполи недалеко от Рима несколько часов пытались поймать льва, сбежавшего из цирка вечером в субботу.

Мэр города Алессандро Грандо через соцсети призывал жителей не покидать дома, пока лев оставался на свободе и гулял по улицам. Позднее мэр заявил, что произошедшее должно заставить задуматься о прекращении эксплуатации животных в цирках.

По данным издания La Repubblica, беглец - пожилой лев Кимба. Руководство цирка сообщило, что побег мог быть результатом саботажа, так как клетка льва была открыта.

Как сообщает Corriere Della Sera, ветеринарам удалось временно усыпить животное со второй попытки.

Ладисполи Италия
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