Младший брат Назарбаева скончался в больнице в Алма-Ате

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев скончался в больнице в Алма-Ате, сообщил агентству "Интерфакс" источник в медучреждении.

"Болат Назарбаев скончался, утром его отключили от всех аппаратов", - сообщил источник.

В центральной клинической больнице Алма-Аты подтвердили смерть Болата Назарбаева.

"13 ноября 2023 года в 09.51 часов после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев", - сообщила пресс-служба больницы журналистам в понедельник.

Болат Назарбаев был госпитализирован в центральную клиническую больницу Алма-Аты 4 ноября с повторным инфарктом.

70-летний Болат Назарбаев - младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С 1990-х годов занимался бизнесом. Основатель общественного благотворительного фонда "Саликалы урпак". Другие предприниматели неоднократно обвиняли его в рейдерстве, однако официальных обвинений против него выдвинуто не было.