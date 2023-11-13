Индия рассматривает снижение пошлин на импорт электромобилей по просьбе Tesla

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Власти Индии рассматривают просьбу американской Tesla о снижении пошлин на ввоз электромобилей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц в индийском правительстве.

По словам источников газеты, изучается возможность снижения таможенных пошлин до 15% на электромобили всех ценовых категорий с текущих 70% на машины дешевле $40 тыс. и 100% – на остальные.

Действие новых ставок предполагается распространить на всех производителей электромобилей, однако нововведения еще не согласованы внутри правительства.

Tesla просит о таможенных льготах в качестве условия строительства завода в Индии. "Они всегда считали, что им требуются некие таможенные льготы - по крайней мере, на время", - сказал один из источников FT и отметил, что пошлины планируется снизить временно.

В сентябре стало известно о намерении американской компании построить в Индии предприятие по производству энергонакопителей Powerwall. Тогда сообщалось, что Tesla обратилась к властям с просьбой о предоставлении ряда льгот, однако поддержки не нашла.

В начале года глава компании Илон Маск посетил Индию и заявил о намерении автоконцерна построить в стране завод по производству электромобилей.