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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз продукции двух белорусских компаний

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"По результатам переговоров между заместителем руководителя Россельхознадзора Константином Савенковым и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Смильгинем возобновляются поставки в Россию молочной продукции ГП "Молочный гостинец" и продукции из птицы ОАО "Птицефабрика "Дружба", - говорится в сообщении.

"Решение принято с учетом гарантий белорусской государственной ветеринарной службы, а также ранее представленных материалов по принятым корректирующим мерам", - отметил Россельхознадзор .

Ограничения на поставки продукции ГП "Молочный гостинец" были введены в апреле 2022 года, птицефабрики "Дружба" - в августе того же года.

Россельхознадзор Белоруссия
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