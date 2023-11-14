ЦАХАЛ захватил важный опорный пункт ХАМАС в лагере беженцев Аш-Шати в Газе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила взятие под контроль ключевого опорного пункта группировки ХАМАС, расположенного в лагере беженцев Аш-Шати на севере сектора Газа, сообщает The Times of Israel.

"В лагере было много объектов врага, много сил ХАМАС, включая батальон "Аш-Шати", который играл центральную роль в атаках на Израиль 7 октября", - говорилось в заявлении ЦАХАЛ.

162-я бронетанковая дивизия "Ха-Плада", вошедшая в анклав с севера и продвигавшаяся к городу Газа, провела захват неприятельских позиций в лагере. При этом, по данным издания, при приближении израильских солдат лагерь покинули 150-200 тыс. палестинцев. На территории лагеря служащие дивизии столкнулись со сопротивлением примерно 200 членов ХАМАС.

Военные полагают, что контролируют лагерь, хотя допускают возможность отдельных инцидентов. В данный момент дивизия ведет уничтожение неприятельской инфраструктуры, включая туннели и тайники с оружием. Командир дивизии Ицик Коэн также сообщил, что за время боев личный состав уничтожил около 1 тыс. боевиков и 160 подземных проходов, а также снизил на 80% ракетные обстрелы Израиля с севера сектора Газа.

Также во вторник министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что даже если ЦАХАЛ поставит на паузу боевые действия в рамках потенциальной сделки по освобождению заложников, он "продолжит вести войну с ХАМАС".

"Даже если прекращение огня необходимо для возвращения заложников, война остановлена не будет", - приводит The Times of Israel слова Ганца.

В Газе находится около 240 заложников, захваченных боевиками движения 7 октября.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн со своей стороны сообщил, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) не встречались ни с одним из заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"До сегодняшнего дня ни один из наших заложников не вступил в контакт с МККК. У нас нет никаких доказательств того, что они живы", - сказал Коэн на пресс-конференции в Женеве после встречи с президентом МККК Мирьяной Сполярич.

Коэн также обратился с просьбой к комитету, чтобы тот "работал по всем каналам" для обеспечения условий посещения заложников, удерживаемых ХАМАС в анклаве.

Кроме того, в ходе визита в штаб-квартиру ООН, Коэн призвал генсека ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку. "Гутерриш не заслуживает того, чтобы возглавлять ООН. Гутерриш не способствовал никакому мирному процессу в регионе. Гутерриш, как и все свободные страны, должен четко и громко сказать: "Освободите Газу от ХАМАС", - сказал Коэн.

Генеральный секретарь группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Нахала заявлял, что позиция Израиля может заставить группировку отказаться от любой сделки по освобождению заложников-израильтян. Во вторник "Исламский джихад" обнародовал видео с двумя заложниками, захваченными 7 октября, и заявил о готовности отпустить их по медицинским и гуманитарным причинам - при подходящих условиях. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в свою очередь отмечал, что публикации этих видео служит целям "психологического терроризма".

Во вторник ЦАХАЛ открывал огонь из артиллерии по постам движения "Хезболла" в Ливане в ответ на обстрелы с его стороны. Также удары наносили самолеты ВВС Израиля. В свою очередь высокопоставленный представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан отметил, что несмотря на действия ЦАХАЛ, группировки не намерена прекращать удары по Израилю.

Также во вторник Абдул-Малик аль-Хуси - лидер йеменских повстанцев - пообещал продолжить атаки на Израиль и отметил, что его бойцы будут искать израильские суда в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.