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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Встреча Байдена с Си Цзиньпином завершилась

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином завершилась, сообщил Белый дом.

В то же время Байден по итогам встречи написал в соцсетях, что добился "реального прогресса" на переговорах.

"Я ценю разговор, который у меня состоялся сегодня с президентом Си Цзиньпином, потому что я думаю, что крайне важно, чтобы мы четко понимали друг друга, как лидер лидера", - написал президент.

Он отметил, что "существуют критические глобальные вызовы, которые требуют нашего совместного лидерства, и сегодня мы добились реального прогресса".

Переговоры лидеров продолжались более двух часов в историческом поместье к югу от Сан-Франциско. Никаких подробностей не приводится.

После переговоров, как сообщают журналисты пула Белого дома, состоялся рабочий ужин, затем Байден и Си Цзиньпин прогулялись по парку поместья без сопровождения переводчиков.

Как ожидается, в 19:00 по восточному времени США Байден проведет пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС и встречи с Байденом.

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