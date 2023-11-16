Американский Сенат принял резолюцию, позволяющую предотвратить шатдаун в конце недели

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сенат США одобрил законопроект о сокращении расходов, которой позволяет сохранить финансирование правительства и предотвратить его закрытие (шатдаун) в конце недели, сообщили американские СМИ.

Документ был принят 87 голосами против 11.

Ранее двухэтапный план финансирования до 19 января таких приоритетных областей, как военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и министерство энергетики, был принят палатой представителей.

Остальная часть - все, что не охвачено первым шагом, - будет профинансировано до 2 февраля.

В законопроект не включены положения о дополнительной помощи Израилю и Украине, обращают внимание СМИ.

Теперь законопроект должен поступить на подпись президенту Джо Байдену, который ранее заявлял, что готов к этому.