Полиция ФРГ провела рейд против центра, подозреваемого в поддержке "Хезболлы"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Германии провели крупную операцию, направленную против организации "Исламский центр Гамбурга", которую подозревают в поддержке ливанского шиитского движения "Хезболла", сообщают европейские СМИ.

Отмечается, что полицейские в четверг провели обыски на 54 объектах в семи федеральных землях Германии.

Глава немецкого МВД Нэнси Фезер заявила, что есть ряд "серьезных опасений" относительно деятельности этой организации, за которой давно наблюдают сотрудники Федерального ведомства по охране конституции.

В МВД Германии также указали, что эту группу подозревают в "подрыве конституционного порядка" и поддержке движения "Хезболла", которое запрещено в Германии. В ведомстве добавили, что "Исламский центр Гамбурга" "оказывает значительное влияние" на пропаганду "явного антисемитского и антиизраильского подхода".