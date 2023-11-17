Си Цзиньпин предупредил Кисиду о последствиях сброса воды с "Фукусимы"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил премьер-министру Японии Фумио Кисиде на переговорах на полях саммита АСЕАН, что сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" приведет к последствиям для всего человечества, сообщают азиатские СМИ со ссылкой на МИД Китая.

"Си Цзиньпин подчеркнул во время встречи с Кисидой, что сброс загрязненной воды с "Фукусимы" скажется на здоровье всего человечества", - сказала представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, китайский лидер призвал Кисиду решить вопросы с "законной обеспокоенностью, которую выражают как в Японии, так и за ее пределами", относительно этой ситуации. Председатель КНР в этом контексте также указал на важность того, чтобы Токио действовал "ответственно и конструктивно".

Китайская сторона неоднократно выражала недовольство сбросом воды. В МИД КНР заявляли, что это "крайне эгоистичный и безответственный акт", который игнорирует интересы международной общественности.

Япония с 24 августа начала поэтапный сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1". Оператор АЭС компания TEPCO после сброса воды взял пробы морской воды и сообщил, что она соответствует требованиям безопасности. Компания планирует до 31 марта 2024 сбросить суммарно 31,2 тысячи тонн. Вода, содержащая тритий, будет поступать порциями в океан через подземный тоннель длиной 1 км.

Решение Токио вызвало недовольство соседних стран и, в частности, рыболовов, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обещал, что специалисты организации будут проверять безопасность "до последней капли воды".

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. В результате на АЭС "Фукусима-1" произошла самая масштабная авария с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.