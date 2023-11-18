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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Глава Минторга США объяснила ограничения поставок технологий Китаю требованиями нацбезопасности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр торговли США Джина Раймондо на встрече с китайским коллегой Ван Вэньтао "на полях" саммита АТЭС в Сан-Франциско заявила, что ограничения на поставки передовых технологий Китаю вводятся исходя из соображений защиты нацбезопасности.

"Раймондо подчеркнула, что вопросы защиты национальной безопасности не подлежат обсуждению", - говорится в сообщении, распространенном американским Минторгом.

Министр пояснила, что "экспортный контроль США предметно направлен на технологии, которые оказывают явное влияние на национальную безопасность или способствуют достижению внешнеполитических целей".

По ее словам, эти ограничения "не преследуют цели сдерживания экономического роста Китая".

В свою очередь, как сообщило министерство коммерции КНР, Ван Вэньтао выступил против политизации торгово-экономического сотрудничества.

"Ван Вэньтао подчеркнул, что обобщение и политизация вопросов национальной безопасности влияют на нормальные торговые и инвестиционные обмены", - говорится в сообщении.

Китайский министр сказал, что "важно обсудить вопрос о границах национальной безопасности в области экономики и торговли".

Он также "выразил обеспокоенность" по поводу контроля над экспортом США в Китай полупроводников, санкциями в отношении китайских компаний, двусторонними инвестиционными ограничениями и тарифами, отметило Минкоммерции КНР.

США Китай
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