Белоруссия запускает поезда в Минеральные Воды и Нижний Новгород

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия открывает железнодорожное сообщение с Минеральными Водами и Нижним Новгородом, заявил глава Минтранса республики Алексей Ляхнович в субботу в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

Он уточнил, что в случае с Нижним Новгородом "это то, что было в доковидные времена, это фактически восстановление этого маршрута". "Когда COVID-19 начался, эта перевозка была остановлена, но сегодня она опять возобновляется", - сказал министр.

Ляхович отметил, что на Россию приходится основная доля международных железнодорожных перевозок Белоруссии. "Мы видим поступательный рост как по объемам грузов, так и по пассажирам. Месяц к месяцу мы постепенно растем. Если брать направления, по которым сейчас работает железная дорога, то из международных это Москва и Санкт-Петербург. Где-то 85% перевозок пассажиров идут именно в этом направлении", - пояснил он.

"Если брать грузовое сообщение, то мы все понимаем, что логистика поменялась, переориентировалась, и сегодня основное направление в железнодорожном сообщении - порты Санкт-Петербурга", - добавил глава белорусского Минтранса.