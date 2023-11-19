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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Представительница Никарагуа выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Представительница Никарагуа выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
Шейнис Паласиос
Фото: Hector Vivas/Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Представительница Никарагуа Шейнис Паласиос выиграла 72-й конкурс "Мисс Вселенная". Она первая победительница смотра из этой страны.

Первой вице-мисс стала Антония Порсильд из Таиланда. Второй вице-мисс - Морайя Уилсон из Австралии.

Россиянка Маргарита Голубева не прошла в топ-20.

В этом году в конкурсе "Мисс Вселенная" участвовали две трансгендерные женщины - из Нидерландов и Португалии. А также две замужние участницы - из Колумбии и Гватемалы. Кроме того, Непал представляла плюс-сайз модель.

Финал конкурса прошел в Сальвадоре.

Никарагуа Мисс Вселенная
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