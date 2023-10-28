В Париже несколько тысяч человек вышли на манифестацию в поддержку палестинцев

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек собрались в субботу на манифестацию солидарности с Палестиной на парижской площади Шатле, несмотря на запрет префектуры полиции, сообщают французские СМИ.

По данным телеканала BFMTV, который ссылается на источник в полиции, около 80 манифестантов подверглись штрафам.

Запрет на акцию был подтвержден административным судом. Участники манифестации намеревались пройти маршем от площади Шатле до площади Республики, но полицейские заслоны помешали этим планам.

СМИ напоминают, что 22 октября на манифестацию в Париже в поддержку палестинцев собрались 15 тыс. человек.

Газета Le Figaro сообщила, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен в телеграмме, адресованной всем префектам страны, предупредил о необходимости высочайшей бдительности в вечер Хэллоуина 31 октября, в то время как "террористическая угроза находится на самом высоком уровне". Министр призвал к "полной мобилизации сил безопасности" в ночь Хэллоуина.

Во Франции действует максимальный уровень террористической угрозы после убийства 13 октября исламистским радикалом учителя лицея в Аррасе.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что ЦАХАЛ приступила к новому этапу операции против ХАМАС.