США продлили срок пребывания авианосца "Джеральд Форд" в Средиземноморье

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ВМС США по приказу главы Пентагона Ллойда Остина продлили срок пребывания авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford в Средиземном море, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

Решение о продлении принято на фоне палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября, указывает информационная служба.

Авианосец USS Gerald Ford находится в Средиземном море уже более 200 дней. Его пребывание в регионе первоначально было связано с кризисом на Украине.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage, USS McFaul и USS Thomas Hudner.

На данный момент на Ближнем Востоке находятся две авианосные ударные группы ВМС США - одна с авианосцем USS Gerald Ford вблизи Израиля, вторая с авианосцем USS Eisenhower вблизи Ирана.

Кроме того, в Восточном Средиземноморье и в северной части Красного моря находятся три больших десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем USS Bataan. На кораблях размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. человек.