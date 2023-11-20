Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

США продлили срок пребывания авианосца "Джеральд Форд" в Средиземноморье

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ВМС США по приказу главы Пентагона Ллойда Остина продлили срок пребывания авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford в Средиземном море, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

Решение о продлении принято на фоне палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября, указывает информационная служба.

Авианосец USS Gerald Ford находится в Средиземном море уже более 200 дней. Его пребывание в регионе первоначально было связано с кризисом на Украине.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage, USS McFaul и USS Thomas Hudner.

На данный момент на Ближнем Востоке находятся две авианосные ударные группы ВМС США - одна с авианосцем USS Gerald Ford вблизи Израиля, вторая с авианосцем USS Eisenhower вблизи Ирана.

Кроме того, в Восточном Средиземноморье и в северной части Красного моря находятся три больших десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем USS Bataan. На кораблях размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. человек.

США Ллойд Остин Средиземное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден в день своего 81-летия помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Байден в день своего 81-летия помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

Brent подорожала до $81,16 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 ноября

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о прекращении огня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });