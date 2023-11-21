Перевозящие желруду BHP машинисты поездов в пятницу начнут акции протеста

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Машинисты поездов, перевозящих железную руду австралийского горнодобывающего гиганта BHP Group, в пятницу начнут акции протеста, направленные на достижение нового трудового соглашения с компанией. Об этом говорится в сообщении представляющего их интересы профсоюза Mining & Energy Union (MEU).

Акции протеста будут включать приостановку работы и замедление поездов, но начнутся с отказа от использования мобильного приложения BHP для составления графика работы, что не позволит руководству менять расписание в одностороннем порядке без личного контакта с машинистами.

Профсоюз обсуждает новое соглашение с компанией уже около двух лет и хочет, чтобы документ обязывал ее консультироваться с машинистами по ключевым изменениям, предусматривал прозрачную и справедливую оплату труда и возможность разрешения споров в третейском суде.

Обсуждаемое соглашение охватывает около 500 машинистов поездов, курсирующих от месторождений в Пилбаре в Порт-Хедленд, откуда руда отправляется в Азию.

BHP в числе прочего предложила работникам повышение базовых зарплат, назвав свое предложение хорошим и всеобъемлющим, пишет The Wall Street Journal. При этом из-за акций протеста возникнут некоторые проблемы с логистикой, но компания к этому готова, заявил ее представитель.

Австралийская компания – третий по величине производитель железной руды в мире. В минувшем финансовом году ресурс обеспечил ей 59% скорректированной EBITDA.