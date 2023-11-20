Президенты России и Таджикистана проведут переговоры в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Во вторник, 21 ноября, в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

По ее информации, планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства, а также провести обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

"По итогам переговоров будет подписан целый ряд важных двусторонних документов. Главы государств также сделают заявления для СМИ", - говорится в сообщении.